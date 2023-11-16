Капитан сборной Украины отметил, что таким образом российские спортсмены смогут приблизить свое возвращение на соревнования. Об этом он заявил в специальном видеообращении, которое было опубликовано на ютуб-канале "Хочу жить".

Смотрите также Провальный экстренер Зари возглавил Спартак, заменив в нем россиянина

Ярмоленко призывает россиян сдаваться в плен

Ярмоленко напомнил, что молчаливая поддержка российских спортсменов войны в Украине привела к жестким санкциям в отношении РФ на международной арене.

"Русские спортсмены! Если вы хотите вернуться в мировой спорт, а не кататься на соревнования во всевозможные Сомали, вам тоже будет полезно хотя бы непублично агитировать свое окружение сдаваться в плен, а не идти на забой в Украину. Чем дольше вы будете молчать, тем больше вероятность, что вам до конца карьеры придется сидеть дома, не видя международных соревнований или выступать под флагом какого-то государства 404", – сказал Ярмоленко.

Видеообращение украинского игрока

Он также призвал сдаваться в плен российских военных, напомнив, что Украина придерживается гуманитарного права, а также готова в любой момент пойти на обмен.

"Те россияне, которые испытывают чувство самосохранения, которые хотят жить и не хотят становиться пушечным мясом кремлевского деда, могут обратиться к "Хочу жить". Также это касается наших соотечественников с оккупированных территорий, которых заставляют воевать в оккупационных войсках. В случае обращения "Хочу жить", им гарантированно помогут, переведут через линию фронта и заберут в комфортный плен в специально безопасном месте.Все украинцы, у кого есть к кому обратиться в РФ, агитируйте сдаваться по программе "Хочу жить", - добавил футболист.