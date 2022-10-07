Ярмоленко вийшов у старті на правому фланзі атаки Аль-Айна в гостьовому матчі. І на шостій хвилині взяв участь в гольовій атаці. Він отримав пас від Лаби на фланг, після чого почав просуватися з м'ячем вперед.

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Нападник вважав, що Ярмоленко зробить пас йому у штрафний майданчик. Але українець вирішив розвинути атаку в інший спосіб. На куті штрафного майданчика він зробив прихований пас на Надера, який забігав позаду нього. А сам здійснив ривок у штрафний майданчик. І туди на нього пас і віддав Надер. Ярмоленку лише залишалося в дотик спрямувати м'яч у ворота повз голкіпера, що він і зробив.

Відео голу Ярмоленка

Для Ярмоленка це другий матч за Аль-Айн після переходу до команди. Перший гол він забив у ворота Аль-Дафри, відзначившись також і результативним пасом в цьому матчі. Ще один асист в його активі у матчі проти Аль-Джазіри.