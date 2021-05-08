Ярмоленко відзначився класною гольовою передачею за Вест Хем U-23

Футболіст Вест Хема і збірної України Андрій Ярмоленко відзначився результативною передачею за Вест Хем U-23 у матчі проти Арсеналу U-23.
Українець вийшов у стартовому складі, був активний, і на 87-й хвилині віддав гольову передачу, після якої рахунок став 2:1.
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Правда, перевага молотобійці не втримали і пропустили вже у компенсований час – матч закінчився внічию 2:2.
Травма Ярмоленка
- 31-річний українець в нинішньому сезоні явно не є гравцем основи, до того ж пропустив тривалий час через травму. У нинішній кампанії АПЛ він зіграв лише 14 матчів, в яких віддав 1 асист.
- Контракт Ярмоленка з Вест Хемом розрахований до літа 2022 року, проте раніше британські ЗМІ писали про те, що клуб готовий продати українця цього літа, щоб розвантажити зарплатну відомість.