Володар "Золотого м'яча" вже за спиною: Ярмоленко встановив рекорд у збірній України

У вівторок, 12 вересня, збірна Україна зіграла матч кваліфікації до Євро-2024. Цей матч став знаковим для капітана "синьо-жовтих".

Матч на "Сан-Сіро" закінчився перемогою італійців з рахунком 2:1. Єдиним голом у складі збірної України відзначився Андрій Ярмоленко.

Читайте також Україна на Євро-2024: що необхідно для виходу на турнір, які шанси та перспективи у плей-офф

Ярмоленко став одноосібним лідером

Для капітана збірної України цей поєдинок став 30-м у рамках чемпіонатів Європи. За цим показником він став новим рекордсменом "синьо-жовтих", обійшовши Андрія Шевченка та Андрія Пятова, з якими до цього ділив першу сходинку.

19 разів Ярмоленко виходив на поле у відбіркових матчах до турнірів й 11 – у фінальних. Український футболіст брав участь уже в розіграші чотирьох чемпіонатах Європи. 15 зустрічей він відіграв на Євро-2016 (12 у відборі та 3 в основному турнірі), 9 – на Євро-2020 (4 у відборі та 5 в основній сітці), по 3 – на Євро-2012 (у головному турнірі) та Євро-2024 (у кваліфікації).

Топ-10 гвардійців збірної України на Євро