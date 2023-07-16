Не міг відмовити: Ярмоленко розповів, хто став ініціатором його переходу на українську мову

Українці з початку повномасштабного вторгнення, нарешті, зрозуміли важливість мови та почали масово нею спілкуватися. Свою історію про перехід з язика на мову розповів Андрій Ярмоленко та назвав тих, хто вплинув на нього при прийнятті цього рішення.

Андрій Ярмоленко 27 червня офіційно повернувся у київське Динамо. Капітан збірної України вже навіть встиг забити свої дебютні голи у товариських матчах.

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Діти поставили на правильний шлях

Клубній пресслужбі Динамо Ярмоленко дав інтерв'ю, де розповів про цікаві деталі своїх відносин із дітьми. Вінгер киян розповів, як сини відреагували на повернення футболіста в Україну та їхній вплив на його українізацію.

Звичайно, вони сумують. Звичайно, вони хочуть повернутися в Україну, хочуть з'їздити у Чернігів до бабусі, дідуся, але треба їм пояснювати, що зараз коїться у нас в країні та хто це коїть. А те, що мої діти самі попросили мене спілкуватися з ними українською, то це так. Зараз зі своїми дітьми я спілкуюсь виключно українською мовою. Камінець можна і в мене кинути. Чому я не робив цього раніше? Я не розумію. Потрібно було робити це раніше,

– сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, що раніше Андрій відмовився від десятого номера у команді, адже "не номер грає у футбол", а він не хотів забирати його попри таку пропозицію від Шапаренка.

Ярмоленко в Динамо

До повернення у клуб провів 340 матчів, у яких забив 137 голів та віддав 90 асистів.

Переможець УПЛ (3), Кубка України (2), Суперкубка (3).

28 серпня 2017 року перейшов із Динамо до Борусії Дортмунд за 25 мільйонів євро, ставши на той момент найдорожчим трансфером в історії киян.