Не мог отказать: Ярмоленко рассказал, кто стал инициатором перехода на украинский язык

Украинцы с начала полномасштабного вторжения, наконец, поняли важность родного языка и начали массово им общаться. Свою историю о переходе на украинский язык рассказал Андрей Ярмоленко и назвал тех, кто повлиял на него при принятии этого решения.

Андрей Ярмоленко 27 июня официально вернулся в киевское Динамо. Капитан сборной Украины уже даже успел забить свои дебютные голы в товарищеских матчах.

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Дети поставили на верный путь

Клубной пресс-службе Динамо Ярмоленко дал интервью, где рассказал об интересных деталях своих отношений с детьми. Вингер киевлян рассказал, как сыновья отреагировали на возвращение футболиста в Украину и их влияние на его украинизацию.

Конечно, они скучают. Конечно, они хотят вернуться в Украину, хотят съездить в Чернигов к бабушке, дедушке, но нужно им объяснять, что сейчас происходит у нас в стране и кто это делает. А то, что мои дети сами попросили меня общаться с ними на украинском, так это так. Сейчас со своими детьми я общаюсь исключительно на украинском языке. Камешек можно и в меня бросить. Почему я не делал этого раньше? Я не понемаю. Нужно было делать это раньше,

– сказал Ярмоленко.

Напомним, что ранее Андрей отказался от десятого номера в команде, ведь "не номер играет в футбол", а он не хотел забирать его, несмотря на такое предложение от Шапаренка.

Ярмоленко в Динамо

До возвращения в клуб провел 340 матчей, забив 137 голов и отдал 90 ассистов.

Победитель УПЛ (3), Кубка Украины (2), Суперкубка (3).

28 августа 2017 года перешел из Динамо в Боруссию Дортмунд за 25 миллионов евро, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории киевлян.