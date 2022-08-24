Британці висловили солідарність українцям

У складний час британці та поляками підставили свої міцні плечі для українського народу. Завдяки ним українці мають шанс зустріти один із найкрасивіших національних свят – День Незалежності.

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Не забули нашу країну привітати й представники англійського футболу. Англійська Прем'єр-ліга в офіційному твітері опублікувала декілька світлин із матчів, які були присвячені незламності України у війні проти росії. Пресслужба АПЛ зауважила, що продовжує стояти на стороні українців.

Прем'єр-ліга та наші клуби продовжують стояти разом із народом України,

– йдеться у публікації.

Виключенням не став англійський Евертон, за який виступає український захисник Віталій Миколенко. "Іриски" виклали синьо-жовтий прапор зі словами: "We stand with Ukraine". Футбольний клуб теж висловив солідарність із українцями.

Ми залишаємося солідарними з народом України у День Незалежності,

– підписали у пості.

Також Евертон пригадав благодійний матч між їх клубом та київським Динамо, який відбувся на заповненому "Гудісон Парк". Гімн та військовий хіт "Ой у лузі червона калина" виконала топова зірка української сцени Тіна Кароль.

Тіна Кароль заспівала "Ой у лузі червона калина": дивіться відео

У твітері Арсенала, у який перейшов Олександр Зінченко, виклав інтерв'ю з гравцем збірної України. У матеріалі обговорили повернення футболу у країну в умовах воєнного стану.

Відзначимо, що новий футбольний сезон УПЛ розпочали не усі команди. Динамо та Дніпро-1 через участь у єврокубках зіграють свій матч 28 серпня.