"Зараз про футбол ніхто й не думає"

Ярмоленко запевняє, що наразі важко думати про футбол та подальші матчі. Він переконаний, що у матчі проти збірної Шотландії всі гравці продемонструють свій максимум.

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"Нині важко думати про футбол. Якщо цей матч буде – як ми можемо вийти на поле і не віддати всіх сил, дивлячись на те, як борються наші люди? Звичайно, потрібно тренуватись.

Але нам 100% буде важко, тому що багато хто з хлопців сидить в Україні, не тренується. Хтось тримає автомат у руках, хтось розвозить їжу. Зараз про футбол ніхто й не думає. Але коли буде ця гра, скільки буде сил – всі ми віддамо", – сказав футболіст.

"Хто буде сильнішим – той і гідний їхати на ЧС"

24 березня збірна України мала б зіграти у стиковому матчі плей-офф проти команди Шотландії. Проте через війну цей матч перенесли на червень.

Раніше у ЗМІ була інформація, що ФІФА розглядає варіант із наданням прямої путівки на чемпіонат світу-2022 збірній України. Ярмоленко прокоментував цю новину.

Читав десь, що нам хочуть подарувати путівку на ЧС. Вважаю, це неправильно. Ми маємо руки, ноги, футбольне поле. Ми маємо вирішувати все там. Допоможіть нам зупинити цю війну, закрийте небо, а ми вирішимо на футбольному полі. Хто буде сильнішим – той і гідний їхати на ЧС,

– наголосив Ярмоленко.