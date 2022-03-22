УЄФА розглядає подальші дії щодо росіян

Футбольна асоціація обурена тим, що матчі Кубка Англії на вихідних транслювали в прямому ефірі в Росії.

До слова На російському телебаченні заклеїли плашку "Зупиніть вторгнення" під час матчу Реал – Барселона

Міжнародне медіаагенство (IMG) продало права на трансляцію у Росії. Напередодні матчів Кубка Англії були проведені переговори з IMG, було запропоновано призупинити угоду, але матчі все ж транслювали на російському телебаченні.

Там висловлюють занепокоєння, що майбутні товариські матчі Англії зі Швейцарією у п’ятницю та Кот-д’Івуаром у вівторок також можуть транслюватися в Росії.

В УЄФА запевняють, що контролюють ситуацію та обговорюють подальші дії. Деякі країн Європи також висловили своє занепокоєння.

УЄФА пригадала, що на російському телебаченні під час трансляцій матчів відбувалось редагування відео з моментами протестів, демонстрацією солідарності з Україною та з прапорами України на стадіонах. Також були змінені антивоєнні повідомлення на рекламних щитах.

Російський "Матч ТВ" замінив кадри після виходу та голу Ярмоленка у Лізі Європи. Під час трансляції не було жодної української символіки.

Також на російському телебаченні заклеїли плашку "Зупиніть вторгнення" під час матчу Реал – Барселона. Ці слова замінили на емблему та назву. іспанського чемпіонату.