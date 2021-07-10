Ярмоленко погодився перейти у Фенербахче, – ЗМІ

Лідер збірної України на Євро-2020 Андрій Ярмоленко може розпочати сезон у новому клубі. Вінгер може перебратись у Туреччину.

Новий виклик у кар'єрі Ярмоленка

31-річний футболіст може змінити англійський Вест Хем на турецький Фенербахче. За інформацією джерела, Андрій Ярмоленко вже погодився на переїзд у турецьку Суперлігу.

Оце так Ярмоленко – найкращий футболіст збірної України на Євро-2020, – InStat

Відразу два клуби Туреччини претендували на українця – Фенербахче та Галатасарай. Однак команда зі Стамбулу запропонувала привабливіші умови для гравця. У Фенербахче готові платити футболісту "молотобійців" 3 мільйони євро на рік. Інший турецький гранд віддав українцю 2,5 мільйона євро.

Офіційної інформації наразі щодо переходу Ярмоленка немає. Цікаво, що у Лондоні Андрій отримує у два рази більше – 6 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що середняк АПЛ готовий відпустити українця безкоштовно. Клуб хоче спекатись українця через його високу зарплату.

Кар'єра Ярмоленка у Вест Хемі: головне

Капітан "синьо-жовтих" виступає за "молотобійців" із червня 2018 року, перейшовши із дортмундської Боруссії. Контракт Ярмоленка з англійцями розрахований до кінця червня 2022 року. Тому футболіст не зможе дістатись клубам безкоштовно.

Хавбек вже вирішив не продовжувати угоду з Вест Хемом. Андрій не зміг через травми сповна зарекомендувати себе у клубі.

У сезоні-2020/2021 Ярмоленко зіграв у футболці "молотобійців" лише 24 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.