Ярмоленко погодився перейти у Фенербахче, – ЗМІ
Джерело:Fanatik
Лідер збірної України на Євро-2020 Андрій Ярмоленко може розпочати сезон у новому клубі. Вінгер може перебратись у Туреччину.
Новий виклик у кар'єрі Ярмоленка
31-річний футболіст може змінити англійський Вест Хем на турецький Фенербахче. За інформацією джерела, Андрій Ярмоленко вже погодився на переїзд у турецьку Суперлігу.
Оце так Ярмоленко – найкращий футболіст збірної України на Євро-2020, – InStat
Відразу два клуби Туреччини претендували на українця – Фенербахче та Галатасарай. Однак команда зі Стамбулу запропонувала привабливіші умови для гравця. У Фенербахче готові платити футболісту "молотобійців" 3 мільйони євро на рік. Інший турецький гранд віддав українцю 2,5 мільйона євро.Офіційної інформації наразі щодо переходу Ярмоленка немає. Цікаво, що у Лондоні Андрій отримує у два рази більше – 6 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що середняк АПЛ готовий відпустити українця безкоштовно. Клуб хоче спекатись українця через його високу зарплату.
Кар'єра Ярмоленка у Вест Хемі: головне
Капітан "синьо-жовтих" виступає за "молотобійців" із червня 2018 року, перейшовши із дортмундської Боруссії. Контракт Ярмоленка з англійцями розрахований до кінця червня 2022 року. Тому футболіст не зможе дістатись клубам безкоштовно.Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість трансферу правого вінгера у 4 мільйони євро. Щоправда, його ціна може значно зрости. Андрій став лідером "синьо-жовтих" на Євро-2020, відзначившись на турнірі 2 голами та такою ж кількістю асистів.
- Хавбек вже вирішив не продовжувати угоду з Вест Хемом. Андрій не зміг через травми сповна зарекомендувати себе у клубі.
- У сезоні-2020/2021 Ярмоленко зіграв у футболці "молотобійців" лише 24 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.