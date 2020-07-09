Півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко відзначився вдалими діями у матчі проти "Бернлі". Його час на полі оцінили хорошою оцінкою після матчу.

У матчі 34 туру АПЛ "Вест Хем" Ярмоленка зустрічався із "Бернлі". Популярний портал Whoscored поставив Ярмоленку сім балів.

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Оцінка українця

Ярмоленко вийшов у основному складі та провів на полі 62 хвилини. Його команда вдома програла "Бернлі" – 0:1. Єдиний гол у матчі був забитий на 38-й хвилині, результативний удар у активі Родрігеса.



Вест Хем – Бернлі: оцінки футболістів / Whoscored

Попри поразку "Вест Хем" залишається на 16 місці, але у конкурентів в боротьбі за виживання є матч в запасі.

Раніше повідомлялось, що гол Ярмоленка у матчі проти "Челсі" став шостим для нього в Англії та дозволив увійти у топ-3 українців за кількістю голів у матчах АПЛ.

Додамо, що Ярмоленко виступає за "Вест Хем" з 2018 року, однак протягом двох сезонів у складі "молотобійців" довгий час не міг виходити на поле через травми.

Підкреслимо, що Ярмоленко вперше в кар'єрі забив 4 голи в топ-чемпіонаті. До цього у нього було 3 м'ячі в Бундеслізі за "Боруссію" Дортмунд у сезоні 2017/18 і 2 голи за "Вест Хем" в АПЛ у 2018/19 роках.