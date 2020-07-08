"Вест Хем" зацікавлений у послугах захисника і хавбека МЮ Філа Джонса і Джессі Лінгарда. Останній є конкурентом за позицією українця Андрія Ярмоленка.

Про зацікавленість повідомляє видання The Independent.

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Конкуренти українця

Головний тренер "Вест Хема" Девід Моєс планує їх перехід, якщо команда збереже прописку в АПЛ.

Моєс вже працював з гравцями, бувши тренером МЮ в 2013/14 роках.

Швидше за все обидва футболісти покинуть "Манчестер Юнайтед" вже влітку цього року.

Раніше повідомлялось, що гол Ярмоленка у матчі проти "Челсі" став шостим для нього в Англії та дозволив увійти у топ-3 українців за кількістю голів у матчах АПЛ.

Додамо, що Ярмоленко виступає за "Вест Хем" з 2018 року, однак протягом двох сезонів у складі "молотобійців" довгий час не міг виходити на поле через травми.

Підкреслимо, що Ярмоленко вперше в кар'єрі забив 4 голи в топ-чемпіонаті. До цього у нього було 3 м'ячі в Бундеслізі за "Боруссію" Дортмунд у сезоні 2017/18 і 2 голи за "Вест Хем" в АПЛ у 2018/19 роках.