Ярмоленко травмувався напередодні ключового матчу за вихід на ЧС-2022: що трапилось

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко не зіграє у матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Генка. Зустріч розпочалась о 19:45.

За інформацією лондонських ЗМІ, у Андрія невелике пошкодження – забій. Андрій не потрапив навіть до заявки своєї команди.

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Цього сезону 32-річний українець взяв участь у 12 матчах за лондонський клуб, результативними діями не відзначився.

Зимова травма Ярмоленка

Ярмоленко пошкодив зв'язки коліна 9 лютого в матчі проти МЮ в Кубку Англії.

До цього у сезоні Ярмоленко забив два голи і віддав чотири результативні передачі в 20 матчах за англійський клуб у всіх турнірах.

Тransfermarkt оцінює футболіста в 7,5 мільйона євро, його контракт з Вест Хемом розрахований до літа 2022 року.

Зазначимо, що вже 16 листопада збірна України проведе вирішальний матч відбору на чемпіонат світу-2022 проти Боснії та Герцеговини. Ярмоленка викликано до національної команди.