Ярмоленко обійшов Шовковського у збірній України

Матч проти Північної Ірландії (1:0), який відбувся у четвер, 3 червня, став 93-м для Андрія Ярмоленка в рядах збірної України.
Обійшовши Олександра Шовковського, Ярмоленко тепер займає шосте місце в списку гвардійців нашої національної дружини.
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34 рази Андрій виходив на поле в товариських зустрічах, 28 – на чемпіонатах світу, 22 – на чемпіонатах Європи, 7 – в Лізі націй і 2 – на міжнародних турнірах.
Хто вище Ярмоленка?
Лідирує в данніому рейтингу Анатолій Тимощук – 144 матчі.
Також попереду Ярмоленка розташувалися Андрій Шевченко (111 матчів), Руслан Ротань (100), Олег Гусєв (98), Андрій П'ятов (96).