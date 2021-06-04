Обойдя Александра Шовковского, Ярмоленко теперь занимает шестое место в списке гвардейцев нашей национальной дружины.

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34 раза Андрей выходил на поле в товарищеских встречах, 28 – на чемпионатах мира, 22 – на чемпионатах Европы, 7 – в Лиге наций и 2 – на международных турнирах.

Кто выше Ярмоленко?

Лидирует в данном рейтинге Анатолий Тимощук – 144 матча.

Также впереди Ярмоленко расположились Андрей Шевченко (111 матчей), Руслан Ротань (100), Олег Гусев (98), Андрей Пятов (96).