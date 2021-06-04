Обійшовши Олександра Шовковського, Ярмоленко тепер займає шосте місце в списку гвардійців нашої національної дружини.

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34 рази Андрій виходив на поле в товариських зустрічах, 28 – на чемпіонатах світу, 22 – на чемпіонатах Європи, 7 – в Лізі націй і 2 – на міжнародних турнірах.

Хто вище Ярмоленка?

Лідирує в данніому рейтингу Анатолій Тимощук – 144 матчі.

Також попереду Ярмоленка розташувалися Андрій Шевченко (111 матчів), Руслан Ротань (100), Олег Гусєв (98), Андрій П'ятов (96).