Не оцінили активність Ярмоленка

Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі Вест Хема та відіграв увесь матч. 31-річний український футболіст отримав найменшу оцінку від статистичного порталу SofaScore.

Більше про матч Вест Хем з Ярмоленком сенсаційно вибив МЮ без Роналду з Кубка ліги: відео

Гра правого вінгера була оцінена у 6.3. Його оцінка є найнижчою серед усіх гравців у поєдинку. Трішки вищий бал отримав правий захисник "молотобійців" Бен Джонсон – 6.4.

Найкращим футболістом кубкової зустрічі став воротар Вест Хема Альфонс Ареола – 8.5.

Ярмоленко запам'ятався у грі активністю, брав участь у багатьох атаках команди та навіть міг відзначитись голом. В одному з епізодів українець пробив у стійку.

Для Андрія цей матч став восьмим у новому сезоні в усіх турнірах, у яких він зробив два асисти.

До слова, поєдинок завершився мінімальною перемогою Вест Хема (0:1). Єдиний гол у грі забив Лансіні. "Молотобійці" крокують далі у Кубку.



Манчестер Юнайтед – Вест Хем: оцінки гравців / Скриншот із SofaScore