Не оценили активность Ярмоленко

Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе Вест Хэма и отыграл весь матч. 31-летний украинский футболист получил наименьшую оценку от статистического портала SofaScore.

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Игра правого вингера была оценена в 6.3. Его оценка является самой низкой среди всех игроков в поединке. Чуть более высокий балл получил правый защитник "молотобойцев" Бен Джонсон – 6.4.

Лучшим футболистом кубковой встречи стал вратарь Вест Хэма Альфонс Ареола – 8.5.

Ярмоленко запомнился в игре активностью, участвовал во многих атаках команды и даже мог отметиться голом. В одном из эпизодов украинец пробил в стойку.

Для Андрея этот матч стал восьмым в новом сезоне во всех турнирах, в которых он сделал два асиста.

К слову, поединок завершился минимальной победой Вест Хэма (0:1). Единственный гол в игре забил Лансини. "Молотобойцы" шагают дальше в Кубке.



Манчестер Юнайтед – Вест Хэм: оценки игроков / Скриншот из SofaScore