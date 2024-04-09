На порозі історичних рекордів: Ярмоленко наблизився до грандіозного досягнення

9 квітня 2024, 13:23
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Джерело:

ФК Динамо

У понеділок, 8 квітня, відбулися чергові матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги. В одному з них Динамо на своєму полі приймало черкаський ЛНЗ.

Кияни сенсаційно втратили очки, розписавши мирову з рахунком 1:1. У складі "біло-синіх" красивим голом відзначився лідер колективу Андрій Ярмоленко й цей забитий м'яч став особливим для нього.

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Ярмоленко впевнено крокує до історичного визнання

Він наблизив 34-річного футболіста одразу до трьох видатних рекордів і один з них футболіст може побити вже найближчим часом.

Це був 143-й гол Андрія Ярмоленка за "біло-синіх" у всіх турнірах. Він випередив Максима Шацьких та вийшов на чисте друге місце в гонці бомбардирів Динамо за часів незалежності. До першого місця гравця відділяє ще 20 голів. Очолює рейтинг нинішній наставник збірної України Сергій Ребров.

Найкращі бомбардири Динамо за часів незалежності

  1. Сергій Ребров – 163 голи
  2. Андрій Ярмоленко – 143
  3. Максим Шацьких – 142
  4. Андрій Шевченко – 124
  5. Олег Гусєв – 96

Якщо ж ураховувати голи сумарно у складі всіх українських команд (клубу та збірної), то Андрій Ярмоленко наздогнав Сергія Реброва й наступний гол виведе його на одноосібне перше місце престижного бомбардирського рейтингу. Наразі обидва лідери мають по 189 голів у своєму активі.

Також Ярмоленко наблизився до звання найкращого бомбардира в історії чемпіонатів України. Гол у ворота ЛНЗ став 105-м для Андрія у матчах УПЛ і за цим показником він зрівнявся з Андрієм Воробеєм та наразі вони вдвох розділяють 4 та 5 місце в списку голеадорів.

Топ-5 бомбардирів чемпіонату України

  • 1. Максим Шацьких (Динамо, Арсенал, Чорноморець, Говерла) – 124 голи
  • 2. Сергій Ребров (Шахтар, Динамо) – 123
  • 3. Євген Селезньов (Шахтар, Дніпро, Колос, Минай) – 117
  • 4-5. Андрій Ярмоленко (Динамо) – 105
  • 4-5. Андрій Воробей (Шахтар, Дніпро, Арсенал, Металіст) – 105

Зазначимо, що шанс стати найкращим бомбардиром у складі всіх українських команд (клубу та збірної) Андрій Ярмоленко матиме вже 13 квітня. У цей день Динамо на виїзді зустрічатиметься з Олександрією. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

Довідка. У нинішній кампанії Ярмоленко провів 12 матчів за Динамо в усіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.
Автор: Денис Іваненко