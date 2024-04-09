На порозі історичних рекордів: Ярмоленко наблизився до грандіозного досягнення

У понеділок, 8 квітня, відбулися чергові матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги. В одному з них Динамо на своєму полі приймало черкаський ЛНЗ.

Кияни сенсаційно втратили очки, розписавши мирову з рахунком 1:1. У складі "біло-синіх" красивим голом відзначився лідер колективу Андрій Ярмоленко й цей забитий м'яч став особливим для нього.

Читайте також "У нього це вийде": Суркіс запропонував Мілевському роботу в Динамо – яка посада цікава Артему

Ярмоленко впевнено крокує до історичного визнання

Він наблизив 34-річного футболіста одразу до трьох видатних рекордів і один з них футболіст може побити вже найближчим часом.

Це був 143-й гол Андрія Ярмоленка за "біло-синіх" у всіх турнірах. Він випередив Максима Шацьких та вийшов на чисте друге місце в гонці бомбардирів Динамо за часів незалежності. До першого місця гравця відділяє ще 20 голів. Очолює рейтинг нинішній наставник збірної України Сергій Ребров.

Найкращі бомбардири Динамо за часів незалежності

Сергій Ребров – 163 голи Андрій Ярмоленко – 143 Максим Шацьких – 142 Андрій Шевченко – 124 Олег Гусєв – 96

Якщо ж ураховувати голи сумарно у складі всіх українських команд (клубу та збірної), то Андрій Ярмоленко наздогнав Сергія Реброва й наступний гол виведе його на одноосібне перше місце престижного бомбардирського рейтингу. Наразі обидва лідери мають по 189 голів у своєму активі.

Також Ярмоленко наблизився до звання найкращого бомбардира в історії чемпіонатів України. Гол у ворота ЛНЗ став 105-м для Андрія у матчах УПЛ і за цим показником він зрівнявся з Андрієм Воробеєм та наразі вони вдвох розділяють 4 та 5 місце в списку голеадорів.

Топ-5 бомбардирів чемпіонату України

1. Максим Шацьких (Динамо, Арсенал, Чорноморець, Говерла) – 124 голи

2. Сергій Ребров (Шахтар, Динамо) – 123

3. Євген Селезньов (Шахтар, Дніпро, Колос, Минай) – 117

4-5. Андрій Ярмоленко (Динамо) – 105

4-5. Андрій Воробей (Шахтар, Дніпро, Арсенал, Металіст) – 105

Зазначимо, що шанс стати найкращим бомбардиром у складі всіх українських команд (клубу та збірної) Андрій Ярмоленко матиме вже 13 квітня. У цей день Динамо на виїзді зустрічатиметься з Олександрією. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

. У нинішній кампанії Ярмоленко провів 12 матчів за Динамо в усіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.