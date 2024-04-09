На порозі історичних рекордів: Ярмоленко наблизився до грандіозного досягнення
Джерело:ФК Динамо
У понеділок, 8 квітня, відбулися чергові матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги. В одному з них Динамо на своєму полі приймало черкаський ЛНЗ.
Кияни сенсаційно втратили очки, розписавши мирову з рахунком 1:1. У складі "біло-синіх" красивим голом відзначився лідер колективу Андрій Ярмоленко й цей забитий м'яч став особливим для нього.
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Ярмоленко впевнено крокує до історичного визнання
Він наблизив 34-річного футболіста одразу до трьох видатних рекордів і один з них футболіст може побити вже найближчим часом.
Це був 143-й гол Андрія Ярмоленка за "біло-синіх" у всіх турнірах. Він випередив Максима Шацьких та вийшов на чисте друге місце в гонці бомбардирів Динамо за часів незалежності. До першого місця гравця відділяє ще 20 голів. Очолює рейтинг нинішній наставник збірної України Сергій Ребров.
Найкращі бомбардири Динамо за часів незалежності
- Сергій Ребров – 163 голи
- Андрій Ярмоленко – 143
- Максим Шацьких – 142
- Андрій Шевченко – 124
- Олег Гусєв – 96
Якщо ж ураховувати голи сумарно у складі всіх українських команд (клубу та збірної), то Андрій Ярмоленко наздогнав Сергія Реброва й наступний гол виведе його на одноосібне перше місце престижного бомбардирського рейтингу. Наразі обидва лідери мають по 189 голів у своєму активі.
Також Ярмоленко наблизився до звання найкращого бомбардира в історії чемпіонатів України. Гол у ворота ЛНЗ став 105-м для Андрія у матчах УПЛ і за цим показником він зрівнявся з Андрієм Воробеєм та наразі вони вдвох розділяють 4 та 5 місце в списку голеадорів.
Топ-5 бомбардирів чемпіонату України
- 1. Максим Шацьких (Динамо, Арсенал, Чорноморець, Говерла) – 124 голи
- 2. Сергій Ребров (Шахтар, Динамо) – 123
- 3. Євген Селезньов (Шахтар, Дніпро, Колос, Минай) – 117
- 4-5. Андрій Ярмоленко (Динамо) – 105
- 4-5. Андрій Воробей (Шахтар, Дніпро, Арсенал, Металіст) – 105
Зазначимо, що шанс стати найкращим бомбардиром у складі всіх українських команд (клубу та збірної) Андрій Ярмоленко матиме вже 13 квітня. У цей день Динамо на виїзді зустрічатиметься з Олександрією. Стартовий свисток пролунає о 15:30.Довідка. У нинішній кампанії Ярмоленко провів 12 матчів за Динамо в усіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.