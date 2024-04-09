Киевляне сенсационно потеряли очки, расписав мировую со счетом 1:1. В составе "бело-синих" красивым голом отметился лидер коллектива Андрей Ярмоленко и этот забитый мяч стал особенным для него.

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Ярмоленко уверенно шагает к историческому признанию

Он приблизил 34-летнего футболиста сразу к трем выдающимся рекордам и один из них футболист может побить уже в ближайшее время.

Это был 143-й гол Андрея Ярмоленка за "бело-синих" во всех турнирах. Он опередил Максима Шацких и вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров Динамо во времена независимости. До первого места игрока отделяет еще 20 голов. Возглавляет рейтинг нынешний наставник сборной Украины Сергей Ребров.

Лучшие бомбардиры Динамо во времена независимости

Сергей Ребров – 163 гола Андрей Ярмоленко – 143 Максим Шацких – 142 Андрей Шевченко – 124 Олег Гусев – 96

Если же учитывать голы суммарно в составе всех украинских команд (клуба и сборной), то Андрей Ярмоленко догнал Сергея Реброва и следующий гол выведет его на единоличное первое место престижного бомбардирского рейтинга. Сейчас оба лидера имеют по 189 голов в своем активе.

Также Ярмоленко приблизился к званию лучшего бомбардира в истории чемпионатов Украины. Гол в ворота ЛНЗ стал 105-м для Андрея в матчах УПЛ и по этому показателю он сравнялся с Андреем Воробьем и сейчас они вдвоем разделяют 4 и 5 место в списке голеадоров.

Топ-5 бомбардиров чемпионата Украины

1. Максим Шацких (Динамо, Арсенал, Черноморец, Говерла) – 124 гола

2. Сергей Ребров (Шахтер, Динамо) – 123

3. Евгений Селезнев (Шахтер, Днепр, Колос, Минай) – 117

4-5. Андрей Ярмоленко (Динамо) – 105

4-5. Андрей Воробей (Шахтер, Днепр, Арсенал, Металлист) – 105

Отметим, что шанс стать лучшим бомбардиром в составе всех украинских команд (клуба и сборной) Андрей Ярмоленко будет иметь уже 13 апреля. В этот день Динамо на выезде встретится с Александрией. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

Справка. В нынешней кампании Ярмоленко провел 12 матчей за Динамо во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.