Киевляне сенсационно потеряли очки, расписав мировую со счетом 1:1. В составе "бело-синих" красивым голом отметился лидер коллектива Андрей Ярмоленко и этот забитый мяч стал особенным для него.

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Ярмоленко уверенно шагает к историческому признанию

Он приблизил 34-летнего футболиста сразу к трем выдающимся рекордам и один из них футболист может побить уже в ближайшее время.

Это был 143-й гол Андрея Ярмоленка за "бело-синих" во всех турнирах. Он опередил Максима Шацких и вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров Динамо во времена независимости. До первого места игрока отделяет еще 20 голов. Возглавляет рейтинг нынешний наставник сборной Украины Сергей Ребров.

Лучшие бомбардиры Динамо во времена независимости

  1. Сергей Ребров – 163 гола
  2. Андрей Ярмоленко – 143
  3. Максим Шацких – 142
  4. Андрей Шевченко – 124
  5. Олег Гусев – 96

Если же учитывать голы суммарно в составе всех украинских команд (клуба и сборной), то Андрей Ярмоленко догнал Сергея Реброва и следующий гол выведет его на единоличное первое место престижного бомбардирского рейтинга. Сейчас оба лидера имеют по 189 голов в своем активе.

Также Ярмоленко приблизился к званию лучшего бомбардира в истории чемпионатов Украины. Гол в ворота ЛНЗ стал 105-м для Андрея в матчах УПЛ и по этому показателю он сравнялся с Андреем Воробьем и сейчас они вдвоем разделяют 4 и 5 место в списке голеадоров.

Топ-5 бомбардиров чемпионата Украины

  • 1. Максим Шацких (Динамо, Арсенал, Черноморец, Говерла) – 124 гола
  • 2. Сергей Ребров (Шахтер, Динамо) – 123
  • 3. Евгений Селезнев (Шахтер, Днепр, Колос, Минай) – 117
  • 4-5. Андрей Ярмоленко (Динамо) – 105
  • 4-5. Андрей Воробей (Шахтер, Днепр, Арсенал, Металлист) – 105

Отметим, что шанс стать лучшим бомбардиром в составе всех украинских команд (клуба и сборной) Андрей Ярмоленко будет иметь уже 13 апреля. В этот день Динамо на выезде встретится с Александрией. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.