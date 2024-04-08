Динамо – ЛНЗ 1:1

Голи: Ярмоленко, 15 – Саліху, 40

На футбольному полі легендарного стадіону імені Валерія Лобановського зійшлись команди із топ-10 турнірної таблиці УПЛ. Вже на 15-й хвилині Динамо, яке підійшло до гри у статусі фаворита, першим повело у рахунку, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Перша перемога "вовків" у 2024 році: аутсайдер УПЛ Минай ледь не вирвав нічию у Полісся – відео

Ярмоленко красиво перекинув голкіпера після передачі Ваната – 1:0.

Навіть після забитого голу кияни володіли перевагою у першому таймі. Цьому свідчитьь статистика – 7 ударів (5 у площину) проти 2-х пострілів в ЛНЗ (1 у рамку воріт). Попри перевагу гостям із Черкас ще до перерви вдалось зрівняти цифри на табло.

Не обійшлось тут без рокової помилки Нещерета, який зайняв місце у воротах Динамо замість Бущана. Голкіпер киян не зміг забрати 'яч до рук після подачі з кутового від Рибалки. М'яч відлетів на дальню стійку, де Саліху запхав його у сітку воріт господарів – 1:1.

Другий тайм не був таким щедрим на моменти. Команди на двої завдали лише двох ударів у площину володінь. Тому не дивно, що поєдинок закінчився мировою 1:1. Далеко не найкращий матч видали кияни. Натомість для ЛНЗ ця нічия є позитивним результатом у грі проти українського гранда.

Динамо після домашньоїх мирової набрало вже 45 балів та продовжує замикати топ-3 турнірної таблиці УПЛ. ЛНЗ із 26 пунктами йде 9-м.

Відео обох голів матчу Динамо – ЛНЗ