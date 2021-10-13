Ярмоленко може стати найкращим бомбардиром збірної України: скільки голів до рекорду Шевченка

Андрій Ярмоленко відзначився голами у двох попередніх матчах за збірну України з футболу. Футболіст близький до того, щоб стати найкращим нападником в історії збірної України.

У матчі відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини 31-річному Ярмоленку вдалося забити єдиний гол збірної України. Футболіст відзначився на 15 хвилині, а гра завершилася внічию.

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Ярмоленко наблизився до рекорду Шевченка

За даними порталу Transfermarkt, для Ярмоленка це був уже 104 матч у футболці збірної України. Футболіст Вест Хема забив уже 44 гол за збірну України.

Водночас легенда збірної України Андрій Шевченко забив 48 голів, що є рекордом. Шевченко провів у футболці збірної України 111 матчів.

Найкращі нападники збірної України

1. Андрій Шевченко (111 матчів, 48 голів)

2. Андрій Ярмоленко (104 матчі, 44 голи)

3. Євген Коноплянка (86 матчів, 21 гол)

4. Сергій Ребров (75 матчів, 15 голів)

5. Олег Гусєв (98 матчів, 13 голів)

6. Роман Яремчук (34 матчі, 12 голів)

7. Сергій Назаренко (56 матчів, 12 голів)

8. Євген Селезньов (58 матчів, 11 голів)

9. Андрій Воронін (67 матчів, 9 голів)

10. Андрій Гусін (72 матчі, 9 голів)