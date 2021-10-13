В матче отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины 31-летнему Ярмоленко удалось забить единственный гол сборной Украины. Футболист отличился на 15 минуте, а игра завершилась вничью.

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Ярмоленко приблизился к рекорду Шевченко

По данным портала Transfermarkt, для Ярмоленко это был уже 104-й матч в футболке сборной Украины. Футболист Вест Хэма забил уже 44-й гол за сборную Украины.

В то же время легенда сборной Украины Андрей Шевченко забил 48 голов, что является рекордом. Шевченко провел в футболке сборной Украины 111 матчей.

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