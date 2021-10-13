В матче отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины 31-летнему Ярмоленко удалось забить единственный гол сборной Украины. Футболист отличился на 15 минуте, а игра завершилась вничью.
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Ярмоленко приблизился к рекорду Шевченко
По данным портала Transfermarkt, для Ярмоленко это был уже 104-й матч в футболке сборной Украины. Футболист Вест Хэма забил уже 44-й гол за сборную Украины.
В то же время легенда сборной Украины Андрей Шевченко забил 48 голов, что является рекордом. Шевченко провел в футболке сборной Украины 111 матчей.
Лучшие нападающие сборной Украины
- Андрей Шевченко (111 матчей, 48 голов)
- Андрей Ярмоленко (104 матча, 44 гола)
- Евгений Коноплянка (86 матчей, 21 гол)
- Сергей Ребров (75 матчей, 15 голов)
- Олег Гусев (98 матчей, 13 голов)
- Роман Яремчук (34 матча, 12 голов)
- Сергей Назаренко (56 матчей, 12 голов)
- Евгений Селезнев (58 матчей, 11 голов)
- Андрей Воронин (67 матчей, 9 голов)
- Андрей Гусин (72 матча, 9 голов)