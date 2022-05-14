Ярмоленко може продовжити кар'єру у топ-клубі Ла Ліги
Джерело:Fichajes.net
Новий сезон-2022/2023 Андрій Ярмоленко може розпочати в іспанській Ла Лізі. Українським футболістом Вест Хема цікавиться Севілья.
Новий шанс для лідера збірної
Влітку іспанський клуб може втратити цілий ряд провідних футболістів – Муніра Ель-Хаддаді, Люка Де Йонга та Юссефа Ен-Несері. Через це керівництву Севільї доведеться звертатись на трансферний ринок заради підсилення атакувальної лінії.
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Спортивний директор Севільї Рамон Мончі займається пошуком потенційних новачків. У список кандидатів потрапив Андрій Ярмоленко. Головний тренер команди теж не проти бачити українця у своїй команді.
Збільшує шанс на перехід й те, що український футболіст може дістатись Севільї абсолютно безкоштовно. Ярмоленко може переїхати в Іспанію у статусі вільного агента.Деталі. Контракт Ярмоленка з Вест Хемом закінчується 30 червня 2022 року.
Ситуація у сезоні для Севільї
За два тури до закінчення нинішнього сезону Севілья йде четвертою у турнірній таблиці Ла Лізі. Такі виступи дозволять команді участь у Лізі чемпіонів. За 36 зіграних турів Севілья здобула 66 очок, що на один пункт лише менше, ніж у третього Атлетіко.
Підопічні Хулена Лопатегі випереджають найближчого конкурента, який йде Бетіс, на п'ять балів.
В останніх двох матчах Севілья зійдеться на виїзді з прямим конкурентом за "бронзу" мадридським Атлетіко (15 травня), а вже 22 травня зіграє вдома проти Атлетіка.
Кар'єра Андрія Ярмоленка: головне
- Влітку 2017 року Ярмоленко вперше покинув УПЛ заради виступів за дортмундську Боруссію у Бундеслізі.
- До цього грав за Десну та Динамо.
- У липні 2018-го підписав контракт із Вест Хемом.
- У сезоні-2021/2022 англійський клуб провів 31 матч, у яких забив три голи (один забив в АПЛ, а двічі засмучував голкіпера у Лізі Європи) та зробив результативні передачі.
- Нещодавно українець відзначився за системою "гол плюс пас" за молодіжку Вест Хема. За клуб U-23 Ярмоленко провів три поєдинки.
- Після закінчення нинішнього сезону Ярмоленко вирушить у розташування збірної України. яка у Словенії готується до матчу плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.