Ярмоленко може повернутися у Динамо: футболіст поговорив з Луческу – ЗМІ

У ЗМІ набула розголосу інформація про те, що Андрій Ярмоленко може повернутися у київське Динамо. Вже декілька джерел підтвердили цю новину.

Гравець та клуб досягли домовленості

Спершу про повернення Ярмоленка заявив турецький журналіст Ертан Сузгун. За його інформацією, керівництво українського гранда та сам 32-річний лідер збірної України досягли принципової домовленості.

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Цю інформацію повідомив і автор проєкту "Бомбардир" Роман Бебех, футболіст вже поспілкувався з Мірчею Луческу. Тренер хоче бачити його в Динамо.

Раніше ЗМІ писали, що українець може перебратися до турецької Суперліги, або перейти у в англійський Фулгем.

Кар'єра Ярмоленка

32-річний футболіст у минулому сезоні грав за Вест Хем. Він залишив команду на правах вільного агента.

У минулому сезоні АПЛ Андрій взяв участь у 19 матчах, в яких записав на свій рахунок 1 забитий м'яч.

Загалом, українець зіграв у 84 матчах за лондонців, у яких відзначився 13 голами та 7 асистами.

Ярмоленко виступав за Динамо з 2007 по 2017 рік. Разом з командою він три рази ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни та тричі – Суперкубок.