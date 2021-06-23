Ярмоленко та ще дві зірки несподівано пропустили тренування збірної України

Збірна України у середу, 23 червня, не проводила ранкове тренування. Вечірнє заняття тривало одну годину. Тренування "синьо-жовтих" під керівництвом Андрія Шевченка відбувалось не у повній комплектації.
Пресслужба УАФ повідомляє, що після важких ігор чемпіонату Європи збірники України в особі Руслана Маліновського та Андрія Ярмоленко отримали відпочинок.
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Відзначається, що Олександр Зубков продовжує процес відновлення, а Маліновському і Ярмоленку Шевченко дав невеличкий перепочинок після насичених поєдинків групового раунду.
Зазначимо, що на поточному чемпіонаті Ярмоленко зіграв у всіх трьох іграх, забив два голи і віддав одну результативну передачу. У Малиновського три матчі і один асист.
Україна вийшла у плей-офф Євро-2020
- Збірна України на Євро-2020 програла два матчі на груповому етапі – Нідерландам (3:2) та Австрії (1:0). Натомість команда Андрія Шевченка здолала Північну Македонію (2:1).
- Україна вперше зіграє в 1/8 фіналу на Євро. У 2012 році команда вилетіла після групового етапу, посівши 3 місце. У 2016 році українці програли всі 3 матчі.