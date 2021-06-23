Ярмоленко та ще дві зірки несподівано пропустили тренування збірної України

Збірна України у середу, 23 червня, не проводила ранкове тренування. Вечірнє заняття тривало одну годину. Тренування "синьо-жовтих" під керівництвом Андрія Шевченка відбувалось не у повній комплектації.

Пресслужба УАФ повідомляє, що після важких ігор чемпіонату Європи збірники України в особі Руслана Маліновського та Андрія Ярмоленко отримали відпочинок.

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Відзначається, що Олександр Зубков продовжує процес відновлення, а Маліновському і Ярмоленку Шевченко дав невеличкий перепочинок після насичених поєдинків групового раунду.

Зазначимо, що на поточному чемпіонаті Ярмоленко зіграв у всіх трьох іграх, забив два голи і віддав одну результативну передачу. У Малиновського три матчі і один асист.

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