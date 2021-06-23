Пресс-служба УАФ сообщает, что после тяжелых игр чемпионата Европы сборники Украины в лице Руслана Малиновского и Андрея Ярмоленко получили отдых.

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Отмечается, что Александр Зубков продолжает процесс восстановления, а Малиновскому и Ярмоленко Шевченко дал небольшой отдых после насыщенных поединков группового раунда.

Отметим, что на текущем чемпионате Ярмоленко сыграл во всех трех играх, забил два гола и отдал одну результативную передачу. У Малиновского три матча и один ассист.

Украина вышла в плей-офф Евро-2020