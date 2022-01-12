Яремчук знову в строю: українець розпочав тренування з Бенфікою після коронавірусу

Нападник Бенфіки Роман Яремчук вилікувався після коронавірусу. Пресслужба команди опублікувала фото, на яких український форвард тренується у загальній групі разом із рештою гравців.

Яремчук 5 січня отримав позитивний тест на коронавірус. Через це українець пропустив поєдинок із Пасуш-де-Феррейра (0:2), оскільки вирушив на самоізоляцію.

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Тренування Бенфіки / Фото twitter.com/slbenfica_en

Яремчук вже хворів на ковід у листопаді 2020-го, до цього складав позитивний тест у серпні 2020-го, але повторний результат був негативним.

Як Яремчук проводить сезон