Яремчук забив Спартаку у дебютному матчі за Бенфіку в Лізі чемпіонів: відео курйозного голу

Український футболіст Роман Яремчук дебютував за Бенфіку в матчі Ліги чемпіонів проти московського Спартака. Українець відзначився наприкінці поєдинку.

Дебютний гол Яремчука

Роман з'явився на футбольному полі на 64 хвилині, замінивши Гонсалу Рамоса. На 2 компенсованій хвилині гри Роман відзначився першим голом за "орлів".

До теми Роман Яремчук дебютував за Бенфіку в матчі Ліги чемпіонів проти московського Спартака

Яремчук у штрафному обігрався з партнером, після чого наважився на удар. М'яч летів у напрямку воріт, але зустрівся з одним гравцем Спартака, рикошетом від якого влучив у другого та залетів у ворота.

У такий спосіб Роман відсвяткував свій перший гол у Бенфіці. Яремчук допоміг "орлам" перемогти 2:0.

Бенфіка здолала Спартак за сумою двох матчів з рахунком 4:0 та вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів. Португальці зіграють проти ПСВ.