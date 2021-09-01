Яремчук забив феноменальний гол у ворота Казахстану на початку матчу: відео

Український нападник Роман Яремчук відкрив рахунок у матчі проти Казахстану вже на другій хвилині зустрічі. Форварду вдався неймовірний за красою гол.

Яремчук відкрив рахунок, коли йшла лише друга хвилина матчу. При цьому що м'яч з центру поля розвели господарі.

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Українці організували атаку правим флангом. Караваєв помітив Яремчука в метрах 25 від воріт, зробивши на нього навіс. Нападник грудьми прийняв м'яч, після чого вирішив пробити з лету. І м'яч по високій траєкторії пролетів над голкіпером та влетів у ворота.

Голкіпер Покатілов у стрибку намагався дотягнутися, але не зумів.

Відео голу Яремчука