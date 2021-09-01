Казахстан прийме збірну України у місті Нур-Султан на "Астана Арені". Поєдинок відбору на ЧС-2022 розпочнеться о 17:00 за київським часом.

До теми Чи зможе Петраков дебютувати з перемоги: анонс на матч відбору ЧС-2022 Казахстан – Україна

Казахстан та Україна зіграють вже шостий очний матч в історії. Що цікаво, збірні перетинаються тільки у відбіркових циклах на чемпіонати світу.

До березня 2021 року Україна мала прекрасну статистику – 4 поспіль перемоги. Та 31 березня Україна сенсаційно не змогла перемогти казахстанців у Києві (1:1).

З ідентичним рахунком завершилися матчі "синьо-жовтих" проти Франції та Фінляндії. Тому тепер збірній України потрібно тільки перемагати, щоб зберігати шанси поїхати на Мундіаль у Катар.

Попередні три матчі у відборі українці провели під керівництвом Андрія Шевченка. Та після Євро-2020 він покинув команду. В.о. головного тренера став Олександр Петраков.

Казахстан – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022