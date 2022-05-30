Яремчук розповів, хто з гравців збірної перейшов на українську після 24 лютого
Джерело:"Пряма червона"
Після повномасштабного вторгнення Росії на території України, багато українців перейшли на українську мову. Такий приклад є і в збірній України.
Яремчук: Це великий вчинок
Нападник збірної України Роман Яремчук розповів, як Олександр Караваєв намагається повністю перейти на українську мову. Динамівець пообіцяв говорити з Романом державною мовою впродовж усіх зборів.
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Форвард Бенфіки наголосив, що дуже поважає рішення свого колеги. Він наголосив, що це неабияк важливо для України.
Він до мене в перший день, коли я приїхав, сказав: "Я тепер з тобою розмовляю українською мовою". І реально підходить, старається зі мною говорити українською. Це великий вчинок, коли людина завжди розмовляла російською, а тепер старається. Мені дуже приємно. Це важливо для України, коли футболісти намагаються переходити на українську,
– сказав Яремчук.
Яремчук порушив мовне питання
- Наприкінці квітня футболіст в одному з інтерв'ю наголосив, що в Україні повинна бути лише одна державна мова.
- Роман також розповів, що публічно та у колі сім'ї говорить виключно українською, а от його дружина розмовляє суржиком. Щодо дитини, то футболіст спілкується з сином рідною мовою.
- Гравець національної команди не осуджує тих, людей, які спілкуються російською, проте він вважає, що в країні повинна бути лише одна мова – українська.
Ніколи не пізно визнавати свої помилки
- У липні 2021 року під час, Роман Яремчук та Віталій Миколенко сфотографувалися з російським виконавцем Бастою.
- Ця світлина відразу рознеслася у мережі, вболівальники почали критикувати футболістів, адже Василь Вакуленко відвідував окупований Крим та не бачить нічого поганого в тому, що окупанти окупували півострів.
- Нещодавно Яремчук усвідомив свою помилку та вибачився перед своїми шанувальниками. Він розповів, що його музичні смаки кардинально змінилися, тепер він не слухає нічого російського.