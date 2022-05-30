Яремчук розповів, хто з гравців збірної перейшов на українську після 24 лютого

Після повномасштабного вторгнення Росії на території України, багато українців перейшли на українську мову. Такий приклад є і в збірній України.

Яремчук: Це великий вчинок

Нападник збірної України Роман Яремчук розповів, як Олександр Караваєв намагається повністю перейти на українську мову. Динамівець пообіцяв говорити з Романом державною мовою впродовж усіх зборів.

Читайте також Це була велика помилка, – Яремчук вибачився за фото зі скандальним репером із Росії

Форвард Бенфіки наголосив, що дуже поважає рішення свого колеги. Він наголосив, що це неабияк важливо для України.

Він до мене в перший день, коли я приїхав, сказав: "Я тепер з тобою розмовляю українською мовою". І реально підходить, старається зі мною говорити українською. Це великий вчинок, коли людина завжди розмовляла російською, а тепер старається. Мені дуже приємно. Це важливо для України, коли футболісти намагаються переходити на українську,

– сказав Яремчук.

Яремчук порушив мовне питання

Наприкінці квітня футболіст в одному з інтерв'ю наголосив, що в Україні повинна бути лише одна державна мова.

Роман також розповів, що публічно та у колі сім'ї говорить виключно українською, а от його дружина розмовляє суржиком. Щодо дитини, то футболіст спілкується з сином рідною мовою.

Гравець національної команди не осуджує тих, людей, які спілкуються російською, проте він вважає, що в країні повинна бути лише одна мова – українська.

Ніколи не пізно визнавати свої помилки

У липні 2021 року під час, Роман Яремчук та Віталій Миколенко сфотографувалися з російським виконавцем Бастою.

Ця світлина відразу рознеслася у мережі, вболівальники почали критикувати футболістів, адже Василь Вакуленко відвідував окупований Крим та не бачить нічого поганого в тому, що окупанти окупували півострів.

Нещодавно Яремчук усвідомив свою помилку та вибачився перед своїми шанувальниками. Він розповів, що його музичні смаки кардинально змінилися, тепер він не слухає нічого російського.

Роман у складі національної команди вирушив до шотландського Глазго. 1 червня "синьо-жовті" зіграють у відбірковому матчі плей-офф чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. Переможець цього поєдинку зустрінеться проти збірної Уельсу, де визначиться ще один учасник чемпіонату світу-2022.