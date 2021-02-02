Яремчук розлючений на Гент і хоче негайно покинути команду

Форвард збірної України і бельгійського Гента Роман Яремчук залишився вкрай незадоволений тією обставиною, що бельгійський клуб не продав його в зимове трансферне вікно

Джерело: voetbal24

У січні ходили чутки, що Рома і Спортинг проявляють предметний інтерес до трансферу українця. Сам форвард також хотів покинути бельгійський чемпіонат і спробувати свої сили в іншій лізі.

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Однак рада директорів Гента порахував, що пропозиції були недостатньо щедрими в фінансовому плані і відхилила їх. У той час, як представники Яремчука дотримувалися іншої думки – запропонована сума виглядала конкурентною.

За даними джерела, в світлі останніх подій Яремчук прийняв кардинальне рішення і хоче покинути клуб якомога швидше. У деяких лігах трансферне вікно ще відкрите, але, якщо не вийде здійснити мрію взимку, українець піде з Гента після закінчення чемпіонату.