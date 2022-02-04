Яремчук отримав незвичайну травму на тренуванні Бенфіки

Роман Яремчук не зіграє у найближчому матчі своєї команди у чемпіонаті Португалії. У нападника пошкоджено очне яблуко.

Українцеві травмували око еластичним бинтом. Раніше була офіційна інформація, що нападник збірної України має пошкодження правого очного яблука.

Дивіться також Бенфіка без Яремчука зазнала другої поразки поспіль: лідер відривається від конкурентів

Це сталося, коли футболіст виконував вправи із гумкою для фітнесу. Вона раптово порвалась і вдарила Яремчука в обличчя.

Кар'єра Яремчука в Португалії

Яремчук переїхав до Португалії минулого літа за 17 мільйонів євро із бельгійського Гента.

У сезоні-2021/2022 відіграв 29 матчів, у яких забив 7 голів та зробив 5 асистів.

Його угода з Бенфікою розрахована до 30 червня 2026-го.

Наступний матч Бенфіка проведе проти Тондели на виїзді. Чи буде готовий в цьому матчі зіграти Яремчук – поки невідомо.