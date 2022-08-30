Знову виступатиме у Бельгії: Яремчук офіційно став гравцем Брюгге

Український нападник Роман Яремчук повернувся до Бельгії після сезону в Португалії. Він офіційно став гравцем Брюгге.

Яремчук повернувся до Бельгії

Перейшов із португальської Бенфіки у бельгійський Брюгге. Його контракт з бельгійською командою розрахований на 4 роки.

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За інформацією ЗМІ, за трансфер Яремчука клуб із Брюсселя заплатив 16 мільйонів євро, ще три мільйони євро передбачені у формі бонусних виплат. Це робить нападника найдорожчим придбанням в історії Брюгге.

Брюгге заплатив за перехід Яремчука значно менше клаусули, вказаної у його контракті з Бенфікою – вона складала 100 мільйонів євро. Попри це, він став найдорожчим футболістом в історії чемпіонату Бельгії, побивши рекорд центрального захисника Зіньйо Вангейсдена, за якого Стандард заплатив 11.7 мільйонів євро.

У Брюгге Яремчук буде другим українським футболістом. Крім нього, там грає захисник Едуард Соболь.

Що відомо про футболіста