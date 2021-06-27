Бригада арбітрів
Українська збірна оминула італійську команду в 1/8 фіналу Євро-2020. А от італійський присмак у матчі таки буде. На поєдинку, який відбудеться на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго (Шотландія), працюватиме бригада арбітрів із Італії.
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Головним суддею зустрічі буде Даніеле Орсато. На лініях йому допомагатимуть Алесандро Джіаллантіні та Фабіано Преті.
Обов’язки резервного арбітра виконуватиме Давіде Маса. За системою VAR працюватиме Массіміліано Ірраті. Асистенти арбітра VAR – Марко Ді Белло та Філіппо Мелі. Третій асистент арбітра VAR – Паоло Валері.