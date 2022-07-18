Яремчук допоміг обіграти Бенфіці клуб АПЛ у товариському матчі: відео голу українця

Український форвард Роман Яремчук успішно розпочав підготовку до нового сезону. Футболіст допоміг Бенфіці розгромити англійський Фулгем у контрольному матчі.

Бенфіка розгромила Фулгем

Форвард Бенфіки Роман Яремчук відзначився голом у товариському матчі проти Фулгема. Португальський клуб з легкістю переміг суперника, пише 24 канал.

Читайте також Зозуля назвав легіонера, який найбільше допомагав українським військовим

На 57-й хвилині Яремчука відмінним навісом знайшов у воротарському майданчику Юліан Вайгль – наш бомбардир розстріляв голкіпера новачків Англійсьої Прем'єр-ліги, зробивши рахунок 4:1.

Українець провів на полі весь другий тайм.

Відео голу українця

Матч закінчився з рахунком 5:1 на користь "орлів". У їхньому складі зіграв ще й ексгравець Шахтаря Давід Нерес.

Для українського форварда це буде другий ігровий рік в Португалії. У минулому сезоні Яремчук відіграв у футболці Бенфіки 43 матчі, де забив 9 голів та віддав 6 асистів.

Наступний контрольний поєдинок лісабонці планують провести 26 липня проти англійського Ньюкасла.

Новий сезон для Бенфіки стартує на початку серпня.