Історичний момент: 13-річна японка виграла "золото" Олімпіади зі скейтбордингу

26 липня 2021 , 10:36
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Джерело:

24 канал

Японка Момідзі Нісія під час Олімпіади-2020 у Токіо здобула золоту медаль. Юній спортсменці – лише 13 років і 330 днів.

Перемога Нісії – історичний момент у світі спорту. Японка стала другою наймолодшою "золотою" призеркою літніх ігор.

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У фіналі змагань зі скейтбордингу Нісія змагалася із 13-річною спортсменкою із Бразилії Райссою Ліл. У результаті Нісія здобула 15,26 бала. В організаційному комітеті Олімпіади-2020 вже заявили, що це "наймолодший п'єдестал".

Загалом японські спортсмени вже здобули під час цьогорічних літніх ігор 6 медалей: 

  • 6 золотих;
  • 1 срібну;
  • 1 бронзову.
Зауважте! Попередній рекорд здобула американка Марджорі Ґестрінґ. Свою золоту медаль вона виборола у віці 13 років і 286 днів. Це сталося під час літньої Олімпіади-1936 року. 

Момідзі Нісія здобула "золото": дивіться відео

Хто став першим в історії чемпіоном зі скейтбордингу

  • Першим в історії олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу став також громадянин Японії – 22-річний Юто Хорігоме.
  • Він здобув 37,18 бала, випередивши бразилійця Кельвіна Хофера.
  • Світові ЗМІ вже відзначають, що Хорігоме назавжди вписав своє ім'я в історію Олімпійських ігор. 
Автор: Мар'яна Бекало