У Японії знайшли спортсмена, який не хотів повертатися в Уганду через "важке життя"

У Японії знайшли спортсмена з Уганди Джуліуса Ссекітолеко, який зник безвісти. Спортсмен намагався втекти, щоб не повертатися додому в Уганду.

Спортсмену доведеться повернутися в Уганду

Про зникнення Джуліуса Ссекітолеко в Японії стало відомо 16 липня. Зникнення спортсмена виявили, коли прийшли за його тестом на COVID-19.

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Ссекітолеко прилетів у Японію, щоб взяти участь в Олімпійських іграх-2020. Але йому забракло рейтингу, щоб опинитися в основному складі збірної Уганди. Спортсмен мав повертатися додому, але втік.

Після себе спортсмен залишив записку та сів на швидкісний потяг в Нагоя. У записці Ссекітолеко йшлося про те, що він не хоче повертатися в Уганду, а прагне працювати в Японії.

20-річний штангіст був знайдений 20 липня у місті Йоккаїті, що в префектурі Міє. Його виявили недалеко від залізничного вокзалу завдяки камерам спостереження.

До Йоккаїті африканець дістався на поїзді. У нього з собою був телефон, але не було паспорта, який вилучили керівники делегації.

Тепер Ссекітолеко чекає депортація в Уганду.

Олімпійські ігри-2020 відбудуться у Токіо з 23 липня до 8 серпня,