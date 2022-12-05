Наздогнав Манджукича: Перішич повертає Хорватію у боротьбу за чвертьфінал ЧС-2022 – відео голу

Півзахисник Тоттенхема наніс точний удар головою, зрівнявши рахунок у матчі з Японією. Для Івана це вже 10-ий гол на чемпіонатах світу і Європи.

У ці хвилини проходить п'ятий матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу. У ньому зустрічаються збірні Хорватії та Японії, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Японія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2022

Перший тайм залишився за японцями, які забили перед перервою. Правда, вже на початку другої половини поєдинку "картаті" зуміли зрівняти рахунок.

Деян Ловрен виконав подачу з флангу і ніхто із японських захисників не накрив Івана Перішича. Хавбек Тоттенхема у стрибку головою вразив ворота Гонди.

Відео голу Перішича:

Перішич забиває вже на п'ятому крупному турнірі поспіль (ЧС-2014, Євро-2016, ЧС-2018 та Євро-2020). Для Івана це вже 33-ій гол у футболці національної команди, за цим показником він наздогнав Маріо Манджукича. Попереду лише Давор Шукер із 45-ма точними ударами.