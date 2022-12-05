В эти минуты проходит пятый матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В нем встречаются сборные Хорватии и Японии, пишет 24 канал.

Следите с нами Япония – Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022

Первый тайм остался за японцами, забившими перед перерывом. Правда, уже в начале второй половины поединка "клетке" сумели сравнять счет.

Деян Ловрен выполнил подачу с фланга и никто из японских защитников не накрыл Ивана Перишича. Хавбек Тоттенхэма в прыжке головой поразил ворота Гонды.

Видео гола Перишича:

Перишич забивает уже на пятом крупном турнире подряд (ЧМ-2014, Евро-2016, ЧМ-2018 и Евро-2020). Для Ивана это уже 33-й гол в футболке национальной команды, по этому показателю он догнал Марио Манджукича. Впереди только Давор Шукер с 45 точными ударами.