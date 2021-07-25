Японець Хорігоме – перший в історії олімпійський чемпіон зі скейтбордингу

Японський спортсмен став першим в історії олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу. 22-річний спортсмен випередив найближчого конкурента, яким був бразилець Кельвін Хофер, на 1,08 бала. Третю сходинку п'єдесталу посів представник США Джаггер Ітон – 35,35.

Найкращі скейтбордисти світу поборолись на японській землі за нагороди Олімпійських ігор. Японець Юто Хорігоме назавжди записав своє прізвище в історію змагань.

Відео зі змагань

Відзначимо, що Юто приніс для своєї країни вже третє "золото" Олімпійських ігор. Такий результат дозволив країні, яка приймає змагання, очолити медальний залік. Також в активі Японії є одна срібна нагорода.

Українські скейтбордисти на Олімпіаду-2020 у Токіо не відібрались.