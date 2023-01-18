Алехандро Гарначо, який має потенціал вирости у майбутню світову зірку, не йде на компроміс з Манчестер Юнайтед. Аргентинець хоче продовжити свою кар'єру в Реал Мадриді.

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Чинний контракт Гарначо з "червоними дияволами" дійсний до літа 2024 року. МЮ всіма силами намагається зберегти перспективного футболіста, але аргентинець на зустріч клубу не йде. Запропонована заробітня плата збільшенна у 10 разів не виглядає спокусливою для Гарначо.

У молодого вінгера свій мотив – наслідувати Кріштіану Роналду. Гравець усвідомлює, що його успіхи не залишаться непомічиними, тому він плекає надії перебратись у один із колишніх клубів кумира. Конкретшіне, Гарначо чекає на дії зі сторони Реал Мадриду, де Кріштіану провів видатний відрізок своєї кар'єри.

Алехандро Гарначо