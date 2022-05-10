"Янголи спорту": 33 українських спортсмени загинули від рук окупантів

За період повномасштабної війни в Україні загинули 33 українських спортсмени. Ми ніколи не пробачимо цього ворогам та не забудемо наших героїв.

"Янголи спорту"

Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту". На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії.

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За офіційними даними, за період російсько-української війни загинули 33 спортсмени.

Сайт доступний тут.

Зокрема, на сайті можна дізнатися більше про спортсменів, їхнє життя, досягнення та обставини загибелі.

Страчений полонений з "Азовсталі"

Спортивний комітет України – спілка громадських організацій, яка об’єднує спортивні федерації неолімпійських видів спорту.

Нещодавно стало відомо, що страчений полонений з "Азовсталі" – Дан Звоник, він був чемпіоном України з карате.

Окупанти взяли в полон українського воїна 20 квітня, вони обіцяли, що життю Звоника нічого не загрожуватиме. Пізніше бойовики надіслали матері Дана фото її загиблого сина.

Окупанти катували українця, а потім його підло вбили.

Наші нескорені Герої

На початку квітня від рук окупантів загинув Дмитро Сидорук – тренер нинішніх збірних Invictus Games та Warrior Games зі стрільби із лука.

У вересні 2014 року Дмитро героїчно захищав луганський аеропорт. Після нелегкого протистояння з окупантами він отримав серйозне поранення. Наш герой переніс 12 операцій. На "Іграх нескорених" у Канаді 2017 року Дмитро отримав срібну медаль у змаганнях зі стрільби з лука.

Разом зі своєю командою він мав поїхати на цьогорічні Ігри, які відбулися у Гаазі.