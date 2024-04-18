Незламна Яна Степаненко повернулася до Львова та розповіла про участь у Бостонському марафоні

Дівчинка з Краматорська Яна Степаненко втратила обидві ноги внаслідок російської ракетної атаки. Однак важке поранення не зломило дух юної українки.

13 квітня Яна Степаненко взяла участь у одному з найпрестижніших світових марафонів у Бостоні. Дівчинка на протезах пробігла дистанцію 5 кілометрів та зібрала 615 тисяч гривень для важкопораненого захисника Олександра Рясного.

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Яна Степаненко: Не очікувала, що пробіжу всю дистанцію

Після участі в марафоні Яна Степаненко разом з мамою, братом та представниками фундації UNBROKEN повернулася до Львова, де її зустрів мер міста Андрій Садовий разом з мешканцями. Мужня 13-річна дівчинка поділилася враженнями від забігу.

Пробігла, дуже класно, мені дуже сподобалося. Тяжко було вже під кінець, коли залишався кілометр, то почали боліти ноги, відчувала таку тяжкість, але все одно я добігла до фінішу. Я сама не очікувала, що я пробіжу ці 5 кілометрів, готувалася максимум на 2, 3, але я пробігла всі 5. Це, напевно, підтримка людей і моєї сім’ї,

– розповіла Яна.

Юна українка подолала дистанцію п'ять кілометрів на протезах за одну годину. Яна візьме участь у півмарафоні, який відбудеться у Львові 12 травня. Вона планує пробігти дистанцію разом зі своїм братом.

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Історія Яни Степаненко