12-річна дівчинка втратила дві ноги під час ракетного удару росіян. Вона взяла участь в Бостонському марафоні, щоб зібрати кошти на сучасний протез для ветерана Олександра Рясного, який втратив ногу на війні, і здійснити його мрію.

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5 кілометрів замість двох

Тренер Яни, Орися Данилюк, зазначила, що дівчинка повинна була пробігти 2 кілометри, але вона змогла здолати п'ять.

Яну Степаненко готували до забігу протягом 3-х місяців у Львові. Їй допомагали фізичні терапевти та тренери бігового клубу PROBIG.

Нагадаємо. Яна Степаненко втратила обидві ноги внаслідок удару Росії по вокзалу в місті Краматорськ. Дівчинка потрапила під удар разом з братом та мамою під час спроби евакуації. Яна проходила довгу реабілітацію в США і у 2023 році їй поставили бігові протези.

Захисник, для якого Яна збирала гроші, служить з 18 років за контрактом, а згодом поповнив лави Національної гвардії України, служив в АТО. У вересні 2023-го отримав важке поранення. Наразі він на етапі реабілітації та протезування.

Яна Степаненко також брала участь в забігу у вересні 2023-го. Дівчинка бігла в межах Львівського півмарафону Незламності разом із захисниками, які проходять реабілітацію у Національному центрі UNBROKEN Ukraine.