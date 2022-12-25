Збірна Португалії отримала відмову від одіозного тренера Роми

Жозе Моурінью був один із головних кандидатів на посаду тренера збірної Португалії. Однак чвертьфіналіст чемпіонату світу-2022 отримав відмову.

59-річний португальський фахівець не захотів очолити головну команду рідної країни. Жозе Моурінью не має намірів змінювати вектор роботи на клубному рівні.

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Відмовив рідній збірній

Наставник має чинний контракт із італійською Ромою, який розрахований до кінця червня 2024 року. Моурінью серйозно налаштований відпрацював угоду з "вовками" до її закінчення.

Після 15 турів Рома йде на 7-му місці у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 27 очок. Стільки ж у шостої Аталанти, де грає Руслан Маліновський.

Раніше ЗМІ повідомляли, що наставник та Федерації футболу Португалії вже провели попередні перемовини, де зійшлись на думці, що Моурінью поєднувати роботу у збірній та клубі.

Нагадаємо, що Фернанду Сантуш покинув посаду головного тренера збірної Португалії після ЧС-2022, де його підопічні програли у чвертьфіналі Марокко 1:0.

Тренерська кар'єра Жозе Моурінью