Нарешті я вписала Україну в історію, – перші слова Магучіх після встановлення світового рекорду

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала встановлення нового світового рекорду. Спортсменка вписала Україну в історію.

У неділю, 7 липня, відбувся восьмий етап Діамантової ліги в Парижі. Під час змагань Ярослава Магучіх переписала українську та світову історію стрибків у висоту, встановивши новий історичний рекорд.

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Коментар Ярослави Магучіх після встановлення рекорду

Українська легкоатлетка відчувала, що зможе взяти висоту 2,10 метра.

Нарешті я вписала Україну в історію світової атлетики. Перед цим змаганням у мене були відчуття, що я готова стрибати 2,07 метра та, можливо, 2,10 метра,

– розповіла Ярослава Магучіх.

Світовий рекорд зі стрибків у висоту не оновлювався 37 років. Останнє досягнення належало Стефці Костадіновій, яке вона встановила у 1987 році, коли взяла висоту 2,09 метра.

Відзначимо, що Ярослава Магучіх є третьою легкоатлеткою у світовій історії, яка має два стрибки від 2,07 метра та вище.