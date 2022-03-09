Якщо цю падлу побачу – розберуся, – Алієв до росіянина Широкова, який підтримав напад на Україну

Колишній гравець збірної України Олександр Алієв захищає рідну країну від російських окупантів у теробороні. Український футболіст відреагував на слова росіянина Романа Широкова.

Алієв: Якби ця падла знаходилася тут, а не сиділа там

Колишній динамівець не зміг стримати емоцій та оминути увагою позицію ексгравця Романа Широкова. Росіянин підтримує російський напад на Україну та "спецоперацію" російських окупантів.

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Я скажу цьому ішаку, і він є ішак цей Роман Широков, який підтримує та згоден зі своїм президентом, що він робить спецоперацію. Якби ця падла знаходилася тут, а не сиділа там... Ходить ресторанами, їздить спокійно машиною, ходить, де люди посміхаються", – розповів експівзахисник.

Алієв додав, що нехай Широков погляне правдиву інформацію про справжнє пекло, яке розпочала в Україні російська орда – гинуть діти, руйнуються міста, вбивають мирне населення.

"У нас тут відбувається просто повне пекло"

"Побачив би, що тут діється, що діється з нашими дітьми, з нашими дівчатами, дружинами, матерями. Як звичайних простих людей убивають – я думаю у цієї падли б, бл*ть, схопилося б щось у душі – і його серце вилетіло б", – сказав українець.

Олександр Алієв сказав росіянину бути пильним. Якщо Широков попадеться Алієву у майбутньому на очі, то українець розбереться із зухвалим та самовпевненим колишнім російським футболістом.

Ну нічого, життя – воно таке, воно кругле, я думаю, що незабаром я цю падлу десь побачу – я з ним сам розберуся, бо я ненавиджу таких людей, які сидять і кажуть. Я розумію, що по телевізору в Росії вони бачать зовсім інше, а у нас тут відбувається просто повне пекло,

– сказав колишній динамівець.

Раніше Алієв заявляв, що не збирається покидати рідну країну. Він буде боронити домівку, де народились його діти.

Відзначимо, що Олександр був одним із перших в українському спортивному колі, хто до рук взяв зброю.

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