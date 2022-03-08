Алієв: Я не міг стояти осторонь

Спортсмен зазначив, що він народився в Росії, проте вважає себе українцем. За словами Алієва, він бажає світлого майбутнього своїм дітям, тому і вирішив захищати Україну.

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Я народився в Росії. Але з 37 років свого життя 24 провів в Україні. Я вже українець, тут народились мої діти. У Росії тільки народився, але вже українець.

Мені дуже боляче було дивитись на те, що відбувалося на Донбасі. А зараз я побачив усе це на власні очі, бачать це й мої діти. Звичайно, війна на Донбасі – це дуже боляче, а зараз це відбувається по всій Україні.

Як чоловік, не міг стояти осторонь. Спершу зробив так, щоб мої діти звідси поїхали та цього не бачили. Було дуже прикро, коли мої діти плачуть і кажуть: "Тату, нам страшно". Моєю справою було відправити їх та піти захищати Україну", – сказав Алієв.

Раніше футболіст чітко дав зрозуміти, що не збирається залишати Україну.

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